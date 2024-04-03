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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Долгов Иван Савельев

Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Долгов Алексей Савельев

Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Долгов Марк Савельев

Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: 1Я Жена Гликерия (Лукерья) Савельевна

Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович

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