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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Долгов Иван Савельев
Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Долгов Марк Савельев
Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: 1Я Жена Гликерия (Лукерья) Савельевна
Отец ребёнка: Долгов Савелий Лаврович