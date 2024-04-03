Долгов Марк Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Долгов Савелий Лаврович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Елена Игнатова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Долгова) Мария Марковна
Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Долгова) Ирина Марковна
Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова
Рождение ребёнка
27.08.1766
Сын: Долгов Пимен Марков
Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова
Рождение ребёнка
02.05.1768
Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Долгов Фока Маркович
Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова
Смерть
Неизвестно