Долгов Марк Савельев 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Марк Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Долгов Савелий Лаврович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Елена Игнатова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Долгова) Мария Марковна

Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Долгова) Ирина Марковна

Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова

Рождение ребёнка
27.08.1766

Сын: Долгов Пимен Марков

Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова

Рождение ребёнка
02.05.1768

Сын: Долгов Николай Маркович

Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Долгов Фока Маркович

Мать ребёнка: Долгова Елена Игнатова

Смерть
Неизвестно

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