Долгова Елена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Игнат Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Марк Савельев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Долгова) Мария Марковна
Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Долгова) Ирина Марковна
Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев
Рождение ребёнка
27.08.1766
Сын: Долгов Пимен Марков
Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев
Рождение ребёнка
02.05.1768
Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Долгов Фока Маркович
Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев
Смерть
Неизвестно