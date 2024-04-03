Долгова Елена Игнатова 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Елена Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Игнат Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Марк Савельев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Долгова) Мария Марковна

Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Долгова) Ирина Марковна

Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев

Рождение ребёнка
27.08.1766

Сын: Долгов Пимен Марков

Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев

Рождение ребёнка
02.05.1768

Сын: Долгов Николай Маркович

Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Долгов Фока Маркович

Отец ребёнка: Долгов Марк Савельев

Смерть
Неизвестно

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