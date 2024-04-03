Долгов Лавр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1706
Сын: Долгов Лазарь Лаврович (Лаврентьевич)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно