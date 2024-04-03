Долгов Лавр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Лавр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1698

Сын: Долгов Савелий Лаврович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1706

Сын: Долгов Лазарь Лаврович (Лаврентьевич)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1712

Сын: Долгов Акинфей Лаврович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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