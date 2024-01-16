Лукин Демид Федотович
Место рожденияд. Малое Раменье Пронинской волости
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукин Иван Демидович
Мать ребёнка: Лукина Ксения Петровна
д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Ксения Петровна
д. Малое Раменье Пронинской волости
Смерть
Неизвестно