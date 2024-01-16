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Лукин Демид Федотович

Место рождения

д. Малое Раменье Пронинской волости

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лукин Федот Родионович

Мать: Колосова Соломанида Назаровна

д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукин Иван Демидович

Мать ребёнка: Лукина Ксения Петровна

д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Ксения Петровна

д. Малое Раменье Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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