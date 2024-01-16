Лукин Федот Родионович
Место рожденияд. Малое Раменье Пронинской волости
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Лукин Родион Лукьянович
д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Колосова Соломанида Назаровна
д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Колосова Соломанида Назаровна
д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Пронинской волости
Смерть
Неизвестно