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Лукин Федот Родионович

Место рождения

д. Малое Раменье Пронинской волости

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Лукин Родион Лукьянович

Мать: не указана

д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лукин Демид Федотович

Мать ребёнка: Колосова Соломанида Назаровна

д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Колосова Соломанида Назаровна

д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Соломанида Назаровна

д. Малое Раменье Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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