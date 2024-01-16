Колосова (Попова?) Соломанида Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова (Попова?) Соломанида Назаровна

Колосова (Попова?) Соломанида Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Попов Назар

Мать: ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лукин Демид Федотович

Отец ребёнка: Лукин Федот Родионович

д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Лукин Федот Родионович

д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Федот Родионович

д. Малое Раменье Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close