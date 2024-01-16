Колосова (Попова?) Соломанида Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Попов Назар
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Лукин Федот Родионович
д. Малое Раменье Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Лукин Федот Родионович
д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Пронинской волости
Смерть
Неизвестно