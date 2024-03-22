Кулакова (Кашина) Матрена
Место рождения
Дата рождения01.11.1895
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895
Отец: Кашинъ Иванъ
Мать: Кашина Евдокия Яковлева
Бракосочетание
18.01.1914
Муж: Кулаковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
22.10.1914
Дочь: Кулакова Анастасия
Отец ребёнка: Кулаковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Кулакова Александра
Отец ребёнка: Кулаковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
26.10.1918
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кулаковъ Кириллъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан