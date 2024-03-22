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Кулакова (Кашина) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895

Отец: Кашинъ Иванъ

Мать: Кашина Евдокия Яковлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1914

Муж: Кулаковъ Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1914

Дочь: Кулакова Анастасия

Отец ребёнка: Кулаковъ Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Кулакова Александра

Отец ребёнка: Кулаковъ Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кулаковъ Кириллъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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