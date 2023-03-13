Кашина Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашина Евдокия Яковлева

Кашина Евдокия Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1895 г.р.
1898 г.р.
1902 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипповъ Яковъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Кулакова Матрена

Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Кашина Екатерина

Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Кашинъ Григорий

Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашинъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close