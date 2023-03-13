Кашина Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипповъ Яковъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Кулакова Матрена
Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Кашина Екатерина
Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Кашинъ Григорий
Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашинъ Иванъ