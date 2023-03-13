Кашинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1895 г.р.
1898 г.р.
1902 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Кулакова Матрена

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Кашина Екатерина

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Кашинъ Григорий

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Евдокия Яковлева

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