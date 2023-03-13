Кашинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Кулакова Матрена
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Кашина Екатерина
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Кашинъ Григорий
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашина Евдокия Яковлева