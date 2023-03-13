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Кулаковъ Кириллъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1892

Отец: Кулаковъ Николай

Мать: Кулакова (Щипакина) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1914

Жена: Кулакова (Кашина) Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1914

Дочь: Кулакова Анастасия

Мать ребёнка: Кулакова (Кашина) Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Кулакова Александра

Мать ребёнка: Кулакова (Кашина) Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918

Дочь: (Кулакова) Анастасия

Мать ребёнка: Кулакова (Кашина) Матрена

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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