Кулаковъ Кириллъ
Место рождения
Дата рождения05.07.1892
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1892
Отец: Кулаковъ Николай
Бракосочетание
18.01.1914
Рождение ребёнка
22.10.1914
Дочь: Кулакова Анастасия
Мать ребёнка: Кулакова (Кашина) Матрена
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Кулакова Александра
Мать ребёнка: Кулакова (Кашина) Матрена
Рождение ребёнка
26.10.1918
Дочь: (Кулакова) Анастасия
Мать ребёнка: Кулакова (Кашина) Матрена
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан