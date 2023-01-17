Квасников Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1868
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Семёна Давидовича Квасникова сын Григорий Семёнович 18 лет Трофима Трофимовича Ляпина дочь Марья Трофимовна 18 лет. Свидетели: Фёдор Давидович Квасников Тимофей Никандрович Володин Максим Трофимович Л... Показать все
Смерть
Неизвестно