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Квасников Григорий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1868

Отец: Квасников Семён Давидович

Мать: Квасникова Екатерина Никифоровна

Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Жена: Квасникова Мария Трофимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Семёна Давидовича Квасникова сын Григорий Семёнович 18 лет Трофима Трофимовича Ляпина дочь Марья Трофимовна 18 лет. Свидетели: Фёдор Давидович Квасников Тимофей Никандрович Володин Максим Трофимович Л... Показать все
Смерть
Неизвестно
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