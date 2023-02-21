Квасникова Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляпин Трофим Трофимович
Мать: Ляпина Домна Никифоровна
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
Семёна Давидовича Квасникова сын Григорий Семёнович 18 лет Трофима Трофимовича Ляпина дочь Марья Трофимовна 18 лет. Свидетели: Фёдор Давидович Квасников Тимофей Никандрович Володин Максим Трофимович Л... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1898 ст.
Сын: Квасников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Квасников Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Квасникова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Квасников Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
08.01.1905 ст.
Сын: Квасников Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Квасников Григорий Семёнович
Смерть
Неизвестно