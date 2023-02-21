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Квасникова Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляпин Трофим Трофимович

Мать: Ляпина Домна Никифоровна

Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Муж: Квасников Григорий Семёнович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Семёна Давидовича Квасникова сын Григорий Семёнович 18 лет Трофима Трофимовича Ляпина дочь Марья Трофимовна 18 лет. Свидетели: Фёдор Давидович Квасников Тимофей Никандрович Володин Максим Трофимович Л... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1898 ст.

Сын: Квасников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Квасников Григорий Семёнович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Квасникова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Квасников Григорий Семёнович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.01.1905 ст.

Сын: Квасников Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Квасников Григорий Семёнович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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