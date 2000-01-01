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Квасникова Екатерина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1866

Сын: Квасников Никита Семёнович

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Рождение ребёнка
26.09.1868

Сын: Квасников Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Рождение ребёнка
11.01.1871

Дочь: Квасникова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Рождение ребёнка
27.07.1873

Сын: Квасников Ермолай Семёновичв

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: Квасникова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Рождение ребёнка
23.06.1878

Сын: Квасников Иван Семёнович

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Рождение ребёнка
21.01.1881

Дочь: Квасникова Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Квасникова Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Семён Давидович

Смерть
Неизвестно
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