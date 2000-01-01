Квасникова Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1866
Сын: Квасников Никита Семёнович
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Рождение ребёнка
26.09.1868
Сын: Квасников Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Рождение ребёнка
11.01.1871
Дочь: Квасникова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Рождение ребёнка
27.07.1873
Сын: Квасников Ермолай Семёновичв
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Квасникова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Рождение ребёнка
23.06.1878
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Рождение ребёнка
21.01.1881
Дочь: Квасникова Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Квасникова Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Квасников Семён Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно