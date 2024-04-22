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Курносиков Антон Никифоров

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Никифор Нестеров

Мать: Февронья Герасимова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Курносиков Петр Антонов

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених завода крестьянин Петр Антонов Курносиков, православного вероисповедания, первый брак, 20 лет. Невеста того же завода крестьянка Екатерина Владимирова Козлова, православного вероисповедания перв... Показать все
Смерть
Неизвестно
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