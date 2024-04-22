Курносиков Антон Никифоров
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Никифор Нестеров
Мать: Февронья Герасимова
Рождение ребёнка
1869
Жених завода крестьянин Петр Антонов Курносиков, православного вероисповедания, первый брак, 20 лет. Невеста того же завода крестьянка Екатерина Владимирова Козлова, православного вероисповедания перв... Показать все
Смерть
Неизвестно