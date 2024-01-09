Февронья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Антон Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Нестеров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С ?.11.1839 по 1842

Сын: Курносиков Родион Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Нестеров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Курносиков Ион Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Нестеров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Нестеров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Нестеров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Нестеров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Прокофий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Нестеров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Нестеров

Смерть
Неизвестно
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