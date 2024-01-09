Февронья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Антон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Нестеров
Рождение ребёнка
С ?.11.1839 по 1842
Сын: Курносиков Родион Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Нестеров
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Никифор Нестеров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Нестеров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Нестеров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Нестеров
Рождение ребёнка
1857
Сын: Прокофий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Нестеров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Нестеров
Смерть
Неизвестно