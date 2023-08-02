Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кундухов Айтег Мырзаевич

Мать: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко Созорукович

Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко Созорукович

Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Туганов Кучук

Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Дзанхот

Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Созоруко Батаевич

Смерть
Неизвестно
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