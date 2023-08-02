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Туганов Базруко Созорукович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Туганов Созоруко Батаевич

Мать: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макеева (Туганова) Шахар

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Туганов) Гутаз

Мать ребёнка: Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туганов Пшимахо (Александр)

Мать ребёнка: Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Туганов Хаджи-Омар

Мать ребёнка: Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туганов Дзамболат

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туганов Хачасса

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Туганов Касполат

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

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