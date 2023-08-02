Туганов Базруко Созорукович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеева (Туганова) Шахар
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Туганов) Гутаз
Мать ребёнка: Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Туганов Пшимахо (Александр)
Мать ребёнка: Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Туганов Хаджи-Омар
Мать ребёнка: Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туганов Дзамболат
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Хачасса
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Туганов Касполат
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна