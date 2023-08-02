Кундухова (Канукова) Ездек Султан-Мурадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундухова (Канукова) Ездек Султан-Мурадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кундухов Магомет-Гирей Айтегович

Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кундухов Кавдын Айтегович

Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есенова Госамайхо Айтеговна

Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Дзуго Айтеговна

Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич

Смерть
Неизвестно
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