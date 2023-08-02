Кундухова (Канукова) Ездек Султан-Мурадовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кундухов Магомет-Гирей Айтегович
Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кундухов Кавдын Айтегович
Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есенова Госамайхо Айтеговна
Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Дзуго Айтеговна
Отец ребёнка: Кундухов Айтег Мырзаевич
Смерть
Неизвестно