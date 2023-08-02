Кундухов Айтег Мырзаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кундухов Мырза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кундухов Магомет-Гирей Айтегович
Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кундухов Кавдын Айтегович
Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есенова Госамайхо Айтеговна
Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Дзуго Айтеговна
Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна
Смерть
Неизвестно