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Тохтамыш Георгий Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1876

Отец: Тохтамыш Илья Константинович

Мать: Тохтамыш Вера Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.01.1897

Жена: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.11.1897

Сын: Тохтамыш Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.05.1900

Сын: Тохтамыш /ст./ Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Тохтамыш /ст./ Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.12.1907

Сын: Тохтамыш Савва Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Тохтамыш Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Тохтамыш Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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