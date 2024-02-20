Тохтамыш (Ангелис) Вера Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти12.07.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: Ангелис Николай Васильевич
Мать: Ангелис Варвара
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1871
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.09.1873
Сын: Тохтамыш Константин Ильич
Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.04.1876
Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1878
Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.02.1881
Дочь: Хавалджи Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
12.07.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Во время родов
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /