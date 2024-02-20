Тохтамыш Константин Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Константин Ильич

Тохтамыш Константин Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.09.1873

Дата смерти

08.01.1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1873

Отец: Тохтамыш Илья Константинович

Мать: Тохтамыш Вера Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
08.01.1877
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close