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Тохтамыш /Ст./ Илья Георгиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

29.05.1900

Дата смерти

24.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1900

Отец: Тохтамыш Георгий Ильич

Мать: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
24.04.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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