Тохтамыш (Афендинова) Александра Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.01.1897
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.11.1897
Сын: Тохтамыш Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.05.1900
Сын: Тохтамыш /ст./ Илья Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Тохтамыш /ст./ Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.12.1907
Сын: Тохтамыш Савва Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
30.03.1911
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.08.1913
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Ильич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно