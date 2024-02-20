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(Тохтамыш) Вера Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

27.09.1902

Дата смерти

25.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1902

Отец: Тохтамыш Георгий Ильич

Мать: Тохтамыш Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.06.1903
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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