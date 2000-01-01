Варсёгова (Грухина) Палагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Грухин Иван Яковлевич
Мать: Грухина Наталья Егорова
Бракосочетание
20.01.1846 ст.
1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года из Пасеговской волости дер. Оносовской невеста 20 лет из дер. Сеньки Мартынова поручители по женеху дер. Оносовской Иван Онисимов, Яков Харамов, Егор Андреев ... Показать все
Смерть
После 1846