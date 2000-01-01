Варсёгова (Грухина) Палагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варсёгова (Грухина) Палагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1846

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Грухин Иван Яковлевич

Мать: Грухина Наталья Егорова

Бракосочетание
20.01.1846 ст.

Муж: Варсёгов Спиридон Андреевич

1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года из Пасеговской волости дер. Оносовской невеста 20 лет из дер. Сеньки Мартынова поручители по женеху дер. Оносовской Иван Онисимов, Яков Харамов, Егор Андреев ... Показать все
Смерть
После 1846
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