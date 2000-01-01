Варсёгов Спиридон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варсёгов Спиридон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1846 ст.

Жена: Варсёгова Палагея Иванова

1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года из Пасеговской волости дер. Оносовской невеста 20 лет из дер. Сеньки Мартынова поручители по женеху дер. Оносовской Иван Онисимов, Яков Харамов, Егор Андреев ... Показать все
Смерть
После 1846
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