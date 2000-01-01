Варсёгов Спиридон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1846 ст.
1846г. МК Красное (свадьба) жених 23 года из Пасеговской волости дер. Оносовской невеста 20 лет из дер. Сеньки Мартынова поручители по женеху дер. Оносовской Иван Онисимов, Яков Харамов, Егор Андреев ... Показать все
Смерть
После 1846