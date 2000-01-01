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Грухин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Грухин Яков

Мать: Грухина Ирина

Рождение ребёнка
11.05.1816 ст.

Сын: Грухин Константин Иванович

Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова

Рождение ребёнка
08.05.1817 ст.

Сын: Грухин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федора Иванова

Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Варсёгова Палагея Иванова

Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова

Рождение ребёнка
15.08.1835 ст.

Сын: Грухин Авраам Иванович

Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Грухин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Наталья Егорова

Смерть
1856
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