Грухин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Грухин Яков
Мать: Грухина Ирина
Рождение ребёнка
11.05.1816 ст.
Сын: Грухин Константин Иванович
Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова
Рождение ребёнка
08.05.1817 ст.
Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варсёгова Палагея Иванова
Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова
Рождение ребёнка
15.08.1835 ст.
Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Грухина Наталья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Наталья Егорова
Смерть
1856