Грухина Наталья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1816 ст.
Сын: Грухин Константин Иванович
Отец ребёнка: Грухин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.05.1817 ст.
Отец ребёнка: Грухин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федора Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варсёгова Палагея Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1835 ст.
Отец ребёнка: Грухин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Грухин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1835