Шефатов Дмитрий Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.02.1948
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.1949
Дочь: Шлянникова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колебошина Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шефатов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шефатов Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шефатова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно