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Шефатов Дмитрий Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1948

Жена: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.1949

Дочь: Шлянникова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колебошина Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шефатов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шефатов Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шефатова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шефатова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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