Шефатова (Маркина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефатова (Маркина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1937

Дочь: Евстратова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.1949

Дочь: Шлянникова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колебошина Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шефатов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шефатов Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шефатов Дмитрий Потапович

Смерть
?.06.1982
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