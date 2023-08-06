Шефатова (Маркина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти?.06.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1937
Дочь: Евстратова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Васильевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.1949
Дочь: Шлянникова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колебошина Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шефатов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шефатов Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шефатов Дмитрий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1982