Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Вера Александрова
Отец ребёнка: Александр Семенов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Семенов
Рождение ребёнка
06.12.1807 ст.
Дочь: Свивальнева Анна Александровна
Отец ребёнка: Александр Семенов
Россия, Московская область Серпуховский район Александровская слобода
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Василей Александров
Отец ребёнка: Александр Семенов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ульяна Александрова
Отец ребёнка: Александр Семенов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Тимофей Александров
Отец ребёнка: Александр Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Семенов
Смерть
После 1818