Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Вера Александрова

Отец ребёнка: Александр Семенов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Семенов

Рождение ребёнка
06.12.1807 ст.

Дочь: Свивальнева Анна Александровна

Отец ребёнка: Александр Семенов

Россия, Московская область Серпуховский район Александровская слобода
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Василей Александров

Отец ребёнка: Александр Семенов

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ульяна Александрова

Отец ребёнка: Александр Семенов

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Тимофей Александров

Отец ребёнка: Александр Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Семенов

Смерть
После 1818
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