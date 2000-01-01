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Вера Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Александр Семенов

Мать: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
17.01.1821

Дочь: Ксения Захарова

Отец ребёнка: Захар Васильев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Самсон Захаров

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Васильев

Смерть
Неизвестно
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