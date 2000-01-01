Вера Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Александр Семенов
Мать: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
17.01.1821
Дочь: Ксения Захарова
Отец ребёнка: Захар Васильев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Самсон Захаров
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Васильев
Смерть
Неизвестно