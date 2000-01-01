Александр Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Семен Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Вера Александрова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Андрей Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1807 ст.

Дочь: Свивальнева Анна Александровна

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Россия, Московская область Серпуховский район Александровская слобода
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Василей Александров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ульяна Александрова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Тимофей Александров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Смерть
Неизвестно
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