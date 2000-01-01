Александр Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Семен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Вера Александрова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Андрей Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1807 ст.
Дочь: Свивальнева Анна Александровна
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Россия, Московская область Серпуховский район Александровская слобода
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Василей Александров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ульяна Александрова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Тимофей Александров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Смерть
Неизвестно