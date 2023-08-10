Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1901
Дата смерти21.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901
Отец: Стрельцов Пётр
Мать: Стрельцова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Финагин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Финагин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
25.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Финагин Иван Анисимович
Смерть
21.02.1976