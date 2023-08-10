Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1901

Дата смерти

21.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901

Отец: Стрельцов Пётр

Мать: Стрельцова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финагин Иван Анисимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Финагин Иван Иванович

Отец ребёнка: Финагин Иван Анисимович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Финагин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Финагин Иван Анисимович

Рождение ребёнка
25.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Финагин Иван Анисимович

Смерть
21.02.1976

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