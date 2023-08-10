Стрельцов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1901

Дочь: Финагина Прасковея Петровна

Мать ребёнка: Стрельцова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Петровна

Мать ребёнка: Стрельцова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Стрельцова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельцова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Стрельцова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Стрельцова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Стрельцова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Дарья

Смерть
Неизвестно
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