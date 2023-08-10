Стрельцов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1901
Дочь: Финагина Прасковея Петровна
Мать ребёнка: Стрельцова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Петровна
Мать ребёнка: Стрельцова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Стрельцова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельцова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Матвей Петрович
Мать ребёнка: Стрельцова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Стрельцова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Стрельцова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Дарья
Смерть
Неизвестно