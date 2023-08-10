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Финагин Иван Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Финагин Анисим

Мать: Финагина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Техник-строитель
Рождение ребёнка
1924

Сын: Финагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Финагин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна

Смерть
1937

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