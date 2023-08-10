Финагин Иван Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Финагин Анисим
Мать: Финагина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Техник-строитель
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна
Рождение ребёнка
25.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна
Смерть
1937