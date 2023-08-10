Финагина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Финагин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Анисимовна
Отец ребёнка: Финагин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Финагин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюткина Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Финагин Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финагин Анисим
Смерть
1939