Финагина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финагина Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Финагин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Финагин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Анисимовна

Отец ребёнка: Финагин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Финагин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюткина Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Финагин Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финагин Анисим

Смерть
1939
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