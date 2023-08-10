Стрельцова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стрельцова) Софья Петровна

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стрельцова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина (Стрельцова) Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Пётр

Рождение ребёнка
11.11.1901

Дочь: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр

Смерть
Неизвестно

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