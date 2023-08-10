Стрельцова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стрельцова) Софья Петровна
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стрельцова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Матвей Петрович
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина (Стрельцова) Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельцов Пётр
Рождение ребёнка
11.11.1901
Дочь: Финагина (Стрельцова) Прасковея Петровна
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр
Смерть
Неизвестно