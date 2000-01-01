Боровков Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Жеркова Акулина
Мать ребёнка: Боровкова Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Голятина Анна
Мать ребёнка: Боровкова Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Боровков Андрей
Мать ребёнка: Боровкова Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Боровков Дмитрий
Мать ребёнка: Боровкова Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Боровкова Лукерья
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1783