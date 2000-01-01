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Боровков Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Боровков Алексей

Мать: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Жеркова Акулина

Мать ребёнка: Боровкова Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Голятина Анна

Мать ребёнка: Боровкова Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боровков Андрей

Мать ребёнка: Боровкова Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Боровков Дмитрий

Мать ребёнка: Боровкова Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Боровкова Лукерья

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1783
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