Боровкова Фёкла Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Фёкла Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1768 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Боровков Афанасий

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Боровков Потап

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Боровков Савелий

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Боровков Пётр

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
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