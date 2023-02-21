Боровкова Фёкла Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Боровков Афанасий
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Боровков Потап
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Боровков Савелий
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Боровков Пётр
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Работа или профессия
Неизвестно