Боровков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Боровков Михаил Фёдорович
Мать: Боровкова Мария
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Боровков Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Боровков Потап Алексеевич
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Место жительства
С 1750 по 1776
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Боровков Савелий Алексеевич
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Акулина Потаповна
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Агафья Потаповна
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Место жительства
С 1776 по 1783
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1783