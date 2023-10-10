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Боровков Алексей Михайлович

Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Боровков Михаил Фёдорович

Мать: Боровкова Мария

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Боровков Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Боровков Потап Алексеевич

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1750 по 1776
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Боровков Савелий Алексеевич

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Акулина Потаповна

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Агафья Потаповна

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Боровков Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Место жительства
С 1776 по 1783
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1783
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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