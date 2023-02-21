Боровкова (Мохова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Мохова) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Жеркова Акулина

Отец ребёнка: Боровков Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Голятина Анна

Отец ребёнка: Боровков Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боровков Андрей

Отец ребёнка: Боровков Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Боровков Дмитрий

Отец ребёнка: Боровков Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Боровков Афанасий

Работа или профессия
Неизвестно
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