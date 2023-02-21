Боровкова (Мохова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Жеркова Акулина
Отец ребёнка: Боровков Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Голятина Анна
Отец ребёнка: Боровков Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Боровков Андрей
Отец ребёнка: Боровков Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Боровков Дмитрий
Отец ребёнка: Боровков Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Боровков Афанасий
Работа или профессия
Неизвестно