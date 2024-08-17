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Смыков Константин Захарович

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Около 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Смыков Захар Григорьевич

Мать: Смыкова Александра Леонтьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смыкова) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смыков Борис Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1856
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1880

Сын: Смыков Николай Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Смыков Артемий Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Максим Лаврентьевич Ловыгин
Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Смыков Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Ефим Петрович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: (Смыкова) Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Екатерина Ефимовна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
16.06.1888

Дочь: (Смыкова) Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Елена Ефимовна КАЗУНИНА, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Смыков Василий Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Артемий Константинович Смыков, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Смыков Степан (Стефан) Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Иван Ефимович Казунин, крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
10.08.1896

Сын: Смыков Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Смыков Артемий Константинович, крестьянский сын д. Грушино
Рождение ребёнка
11.02.1900

Сын: Смыков Федор Константинович

Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Артемий Константинович Смыков, крестьянский сын д. Грушино

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