Смыков Константин Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиОколо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Смыкова) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Борис Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Николай Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Артемий Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Дочь: (Смыкова) Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Дочь: (Смыкова) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Василий Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Степан (Стефан) Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Сын: Смыков Федор Константинович
Мать ребёнка: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна