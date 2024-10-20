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Смыков Василий Константинович

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1891

Отец: Смыков Константин Захарович

Мать: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Артемий Константинович Смыков, крестьянин д. Грушино
Бракосочетание
08.11.1910

Жена: Смыкова (Черногубова) Акулина Николаевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Смыков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Смыкова (Черногубова) Акулина Николаевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1919

Дочь: (Смыкова) Великонида Васильевна

Мать ребёнка: Смыкова (Черногубова) Акулина Николаевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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