Смыков Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения26.02.1891
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1891
Воспреемник Артемий Константинович Смыков, крестьянин д. Грушино
Бракосочетание
08.11.1910
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Смыкова (Черногубова) Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1919
Дочь: (Смыкова) Великонида Васильевна
Мать ребёнка: Смыкова (Черногубова) Акулина Николаевна