Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казунин Ефим Петрович

Мать: не указана

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смыков Константин Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смыкова) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смыков Борис Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1880

Сын: Смыков Николай Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Смыков Артемий Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Максим Лаврентьевич Ловыгин
Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Смыков Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Ефим Петрович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: Бакланова (Смыкова) Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Екатерина Ефимовна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
16.06.1888

Дочь: (Смыкова) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Елена Ефимовна КАЗУНИНА, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Смыков Василий Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Артемий Константинович Смыков, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Смыков Степан (Стефан) Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Иван Ефимович Казунин, крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
10.08.1896

Сын: Смыков Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Смыков Артемий Константинович, крестьянский сын д. Грушино
Рождение ребёнка
11.02.1900

Сын: Смыков Федор Константинович

Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Артемий Константинович Смыков, крестьянский сын д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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