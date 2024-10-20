Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Казунин Ефим Петрович
Мать: не указана
Дочь: (Смыкова) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Борис Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Николай Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Артемий Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Дочь: Бакланова (Смыкова) Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Дочь: (Смыкова) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Василий Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Степан (Стефан) Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович
Сын: Смыков Федор Константинович
Отец ребёнка: Смыков Константин Захарович