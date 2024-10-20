Бакланова (Смыкова) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова (Смыкова) Елизавета Константиновна

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885

Отец: Смыков Константин Захарович

Мать: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Екатерина Ефимовна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Бракосочетание
02.10.1906

Муж: Бакланов Михаил Константинович

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.06.1908

Сын: Бакланов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Бакланов Михаил Константинович

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: (Бакланова) Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Бакланов Михаил Константинович

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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