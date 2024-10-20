Бакланова (Смыкова) Елизавета Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885
Воспреемник Екатерина Ефимовна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Бракосочетание
02.10.1906
Рождение ребёнка
12.06.1908
Отец ребёнка: Бакланов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: (Бакланова) Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Бакланов Михаил Константинович
Смерть
Неизвестно