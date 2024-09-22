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Казунин Ефим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

07.06.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1871

Дочь: (Казунина) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Мария Петровна Казунина, крестьянская девица
Рождение ребёнка
11.03.1880

Сын: Казунин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Алексей Павлович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Казунин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Илларион Петрович Казунин, уволенный в запас флота д. Душнево
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Казунин Иван (Иоанн) Ефимович

Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Фёдор Алексеевич Казунин, крестьянский сын д. Душнево
Смерть
07.06.1900
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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