Казунин Ефим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти07.06.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смыкова (Казунина) Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1871
Дочь: (Казунина) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна
Воспреемник Мария Петровна Казунина, крестьянская девица
Рождение ребёнка
11.03.1880
Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна
Воспреемник Алексей Павлович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Казунин Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна
Воспреемник Илларион Петрович Казунин, уволенный в запас флота д. Душнево
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Казунин Иван (Иоанн) Ефимович
Мать ребёнка: Казунина Параскева Леонтьевна
Воспреемник Фёдор Алексеевич Казунин, крестьянский сын д. Душнево
Смерть
07.06.1900