Строгова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1953
Дочь: Карпухина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Строгов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1957
Дочь: Савинкова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Строгов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Строгов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно